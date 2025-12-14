Нагиев прилюдно намекнул на проблемы со здоровьем

Знаменитости вновь собрались в кинотеатре на премьере фильма. Многие из них пришли семьями. Даже Дмитрий Нагиев был не один. О самом интересном, что произошло на светской премьере, читайте в материале «МК».

Ольга Картункова позировала на дорожке вместе с дочкой Викторией. Девушке – 27 лет, и она пошла стопами мамы. Как известно, Вика уже снялась в нескольких интересных проектах и останавливаться на достигнутом не собирается. Зрители отметили, что сама Ольга заметно похудела.

На дорожке она была в хорошем настроении и охотно общалась с журналистами. В этот вечер ей предлагали заглянуть в будущее, вытянув одно из предсказаний. Картункова не отказывалась.

— «Внимательно присмотритесь к окружающим вас коллегам, — прочитала пророчество Ольга. — Возможно, ваша судьба совсем близко».

Звезды группы «Сливки» Карина Кокс пришла с дочкой Аланой, с которой недавно блистала в проекте «Две звезды». Присутствующие отметили, что с годами артистка совсем не меняется: все такая же стройная и худая, как в начале своей карьеры.

— Мне кажется, я просто сплю достаточно много, — говорила она о секретах своей красоты. — Диет я не соблюдаю. Стараюсь есть все что люблю. Много двигаюсь. А вообще, давайте встретимся в 80 лет, и я вам расскажу, в чем мой секрет красоты. Если, конечно, буду так же выглядеть...

Марго удивила провокационным нарядом с вырезом едва ли не до пупка. Смотрелось очень эффектно. На красной дорожке певица по традиции пела фирменное «Кукареку» и даже сделала признание.

— Я люблю красивых мужчин, — рассказала артистка, восхитившись и Нагиевым, и Минекаевым из «Слова пацана», который тоже снялся в «Елках».

К слову, Минекаев пришел в кинотеатр вместе с супругой Азизой. Зрители обратили внимание на его образ. На пиджак Рузиль зачем-то повесил две ручки.

Появился в кинотеатре и сын Дмитрия Нагиева Кирилл. Знаменитого отца в это время еще не было. Поэтому, конечно, журналисты поинтересовались: «Пришел отдуваться за отца?» Тот парировал: мол, он ничего еще не натворил.

Вскоре Нагиев все же пришел. Причем, вместо красной дорожки поднялся сразу в фойе. В рваных джинсах, старинной кожанке и серой кофте пафосно прошествовал в VIP-зону. Зрители активно снимали его на свои телефоны. Правда, совместных фото не сделали: Дмитрий не остановился ни на секунду.

Выход Нагиева на сцену зрители встретили аплодисментами.

— Снявшись единожды в «Елках», ты подписываешь контракт с дьяволом, — заявил актер. — Я благодарю свою алчность. Иначе сегодня некем было бы вам любоваться.

Также в своей речи Нагиев неожиданно намекнул на проблемы со здоровьем.

— Благодарю (создателей картины. — Авт.) за возможность заработать на лекарства, — заявил 58-летний Нагиев, но вдаваться в подробности не стал.

Поэтому никто толком не понял: шутит ли он или говорит всерьез.

Также Нагиев заявил, что ему уже прислали сценарий тринадцатой части.