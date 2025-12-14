Продюсер Диброва бросил дочь Даны Борисовой

Продюсер Дмитрия Диброва бросил 18-летнюю дочь Даны Борисовой из-за ее пристрастия к спиртному и неверности. В разговоре с «Общественной службой новостей» телеведущая заявила, что Полиной «чуть не воспользовались», когда она была в невменяемом состоянии.

© Passion.ru

Недавно стало известно, что 18-летняя дочь Даны Борисовой рассталась со своим 35-летним избранником Артуром Якобсоном. Об этом девушка сообщила в соцсетях и призналась, что сама во всем виновата, но не стала раскрывать причину разрыва. Однако молчание прервала артистка, которая заявила: Полина увлеклась алкоголем и допустила, что ею «чуть не воспользовался» неизвестный мужчина.

«Как я поняла, она перебрала спиртного, и ею чуть не воспользовался посторонний человек. Артуру это не понравилось. Мне это, конечно, тоже не понравилось, и на этой почве они и расстались», — поделилась Дана Борисова.

По словам телеведущей, Полина тяжело переживает расставание с возлюбленным. Девушка переехала к матери, но отношения между ними все еще остаются натянутыми.

Напомним, ранее Артур Якобсон открыто обвинил дочь Даны Борисовой в измене.

«Полина совершила очень плохой поступок. Ее близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом. Какой вывод я для себя сделал? Моя девушка не будет пить!» — заявлял избранник Полины Аксеновой.

Мужчина, который является продюсером Дмитрия Диброва, утверждал: он не намерен возвращаться к предавшей его бывшей и даже рад, что все так вышло.

«Я считаю, что мне в какой-то степени повезло, что данная ситуация произошла так быстро. А что, если бы Полина была беременной от меня?! Полина совершила то, из-за чего дети потом растут без отцов в доме. Надеюсь, она извлечет из этого урок. Она уже осознала, что на данный момент совершила свою самую большую ошибку в жизни», — рассказывал Артур Якобсон.

Ранее сообщалось о том, что дочь Даны Борисовой угрожает матери из-за нападок на ее возлюбленного: «За вранье ты ответишь по закону!»