Обнародован ценник на концерты Богдана Титомира

Певец Богдан Титомир перед Новым годом поднял ценник с летних 700–750 тысяч рублей — теперь за корпоратив просит 1,5 миллиона рублей и... сырную тарелку. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Но, как узнали журналисты, желающих пригласить певца нет совсем. Весь декабрь у артиста пустой - ни одного запроса на концерты, корпоративы или частные выступления.

Что касается райдера Богдана, то он крайне скромен. Добирается сам, без гримерки и питания. По технике — только микрофон, мониторы и минусовки на флешке. Из питания, по словам его директора, только сырная нарезка.

Из-за невостребованности у музыканта растут финансовые проблемы. У него накопился долг перед ФНС — 708 тысяч рублей. Перед приставами — около 9000, но его почти закрыли.

Богдан Титомир (58 лет) - рэп-исполнитель, певец, диджей, шоумен, бывший участник дуэта «Кар-Мэн». Его хит «Делай как я» (1991) стал «гимном поколения». Работал диджеем и участвует в ретро-проектах.