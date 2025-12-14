Бородина рискует потерять два товарных знака

Ксения Бородина может остаться без двух товарных знаков в июне 2026 года, если вовремя не продлит срок действия исключительного права. Об этом пишет РИА Новости, журналисты которого изучили электронную базу Роспатента.

Товарные знаки «Ксения Бородина» и «Ksenia Borodina» ведомство зарегистрировало в июне 2017 года и в феврале 2018 года соответственно. Срок их действия истекает. Под этими знаками в России можно продавать косметику и одежду.

Ранее без товарных знаков, которые до этого действовали на территории России, осталась народная артистка России Надежда Бабкина.