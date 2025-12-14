Натали рассказала, как турецкий актер помог ей пережить смерть мужа

Певица Натали рассказала в эфире шоу «Привет, Андрей!», что помогло ей справиться со смертью мужа и вернуть себя, чтобы после трагедии она смогла вновь выйти на сцену.

© Super.ru

Натали рассказала, что поддержкой для семьи стала турецкая звезда Эмре Алтуг, сыгравший в сериале «Зимородок».

«Для нас вы родной человек. Понятно, что все знают нашу трагическую историю. Мы три женщины — мама, я и свекровь — остались без мужей. Пока я занималась налаживанием жизни по всем фронтам, вы моей маме скрасили жизнь», — обратилась она к турецкой звезде Эмре Алтугу.

Актёр, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Зимородок», стал любимцем семьи певицы: «Теперь мой младший сын узнал все про любовь, про отношения мужчин и женщин. Бабушки всё просветили — вот именно на примере сериала „Зимородок“. Благодарю вас», — добавила Натали.

Напомним, Натали два года боролась за жизнь своего супруга Александра Рудина, у которого после перенесённого коронавируса начались серьёзные осложнения. Летом 2023 года он ушёл из жизни.