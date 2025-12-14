Стало известно, что помогло Маликову удвоить гонорары

Дмитрий Маликов активно осваивает сферы интересов зумеров. Певец сделал ставку на нейросети и не прогадал. Его мемы и ролики созданные с помощью ИИ сыграли свою роль.

Как информирует Телеграм-канал SHOT, аудитория артиста существенно выросла и помолодела. Выросли и его гонорары – еще в прошлом году Маликов был готов выступать за полтора миллиона. К концу же года нынешнего ценник на выступление взлетел в два с половиной раза, до четырех миллионов рублей. Кроме того, Дмитрий анонсировал масштабный тур по городам России.

Сам Дмитрий Маликов объяснил, почему пользуется популярностью у молодежи в соцсетях. Певец считает, что весь секрет заключается в самоиронии и легком отношении к себе.Дмитрий пояснил, что постоянно общается с молодежью, не «застревает» в одном стиле и ищет новые форматы.