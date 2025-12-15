Галустян рассказал, общается ли он со Светлаковым

Михаил Галустян рассказал о своих нынешних отношениях с Сергеем Светлаковым. По словам артиста, сегодня они практически не общаются и совместных проектов не планируют. Тем не менее юморист вспоминает коллегу с теплотой.

«К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, совместных проектов не намечается. У Серёжи своя хорошая, интересная жизнь, у меня — своя интересная жизнь. Но мы всегда с большим трепетом и теплом вспоминаем былые годы, когда мы вместе работали. Это была очень плодотворная и насыщенная работа», — рассказал Галустян изданию 1E.ru.

Напомним, Галустян и Светлаков — выпускники КВН и участники ряда успешных совместных проектов. Среди самых известных работ дуэта — шоу «Наша Russia» и проект «Русские не смеются».

Ранее Михаил Галустян вышел в свет с 13-летней дочерью.