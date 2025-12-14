Сын ведущей Собчак Платон осудил ее за фото в соцсетях

Сын телеведущей и журналистки Ксении Собчак Платон осудил ее за публикацию фото в соцсети. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

В ролике Ксения Собчак рассказала сыну, что Instagram заблокирован в России. Платон заявил, что игра Roblox, которая ему нравилась, тоже запрещена. Журналистка отметила, что из-за блокировки соцсети они будут «беднее жить». Однако мальчик усомнился в словах матери.

«Мне кажется, наоборот. То, что ты выкладываешь в Instagram, я не назову получать деньги», — заявил Платон.

Собчак объяснила, что ей платят за публикации. На что Платон ответил, что это происходит «магическим образом».

Ксения Собчак и актер Максим Виторган сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В сентябре того же года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Для обоих этот брак стал вторым. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, которая родила ему дочь Анну. Общих детей у Собчак и Богомолова нет, однако телеведущая говорила, что хотела бы вновь стать матерью.

В конце ноября журналистка опубликовала в соцсетях фото с Константином Богомоловым и сыном Платоном из поездки в Китай. Блогер отмечала, что это путешествие стало подарком ребенку ко дню рождения.