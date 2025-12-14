Настя Ивлеева заговорила о внутреннем обновлении

Настя Ивлеева поделилась с подписчиками личными размышлениями о внутреннем состоянии и переменах, которые сейчас переживает. В личном блоге она призналась, что в последнее время все чаще ощущает прилив женственной энергии и желание выглядеть ярче — даже такой простой шаг, как накрашенные ресницы, стал для нее символом внутреннего обновления.

«Сегодня решила накрасить ресницы. во мне в последнее время пробивается какая-то энергия, хочется накраситься, хочется быть какой-то яркой, женственной. Может это длина волос какая-то безумная на меня так влияет», — сказала Настя.

По словам Ивлеевой, на настроение влияет и отросшая длина волос. Хотя раньше ей нравился короткий стиль и она осознанно выбирала минимализм во внешности, сейчас ей ближе ощущение «ростков», так она назвала свои отрастающие волосы.

В этот же день Настя устроила ревизию украшений и неожиданно нашла серьги Gucci, которые купила два года назад, но так ни разу не надевала. Теперь блогерша носит их дома и признается: пора снова чаще выходить в свет и возвращаться к привычной активной жизни.

