Блогер Сердюков призвал наказать людей, участвующих в травле дочери Бородиной

Муж телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков высказался о травле ее младшей дочери Теоны. Его цитирует Telegram-канал "Звездач". Он призвал наказать инициаторов травли - пресекать их действия в судебном порядке или общественным порицанием. "Очень просто вырезать один момент, смонтировать и выставить ребенка идиотом", - говорит Сердюков. Блогер добавил, что и он, и Бородина легко переживают нападки хейтеров, однако в адрес ребенка такого допускать нельзя. "Я считаю, что такие вещи нужно наказывать и максимально доводить дело до конца… Я никогда не буду Теоне отцом, но отношусь к ней точно так же, как к члену своей семьи", — заверил Николай. Недавно в сети завирусился ролик, где у Теоны и ее подруги спросили, куда бы они потратили миллион долларов. Девочки признались, что хотели бы купить весь "Дубай Молл", Rolls-Royce и слетать на Мальдивы, после чего их стали высмеивать. Бородина указывала на то, что в полном ответе девочки хотели отдать деньги мамам и на благотворительность. Накануне Ксения Бородина показала интерьер гостиной в панорамной квартире.