Росгвардия опровергла привилегированную службу рэпера Macan — рядового Косолапова

Росгвардия опровергла информацию о привилегиях, якобы имеющихся у рядового Андрея Косолапова (в гражданском прошлом — рэпер Macan). В заявлении федеральной службы сказано, что Косолапов проходит призывную службу в Центре спецназа «Витязь» (дивизия им. Дзержинского) на общих условиях.

© Соцсети

В Росгвардии заявили, что экс-рэпер проходит интенсивные тренировки и «размещён в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения». Косолапов «обеспечен всеми видами довольствия и питается в установленном порядке» вместе с личным составом.

«Распространяемая в сети Интернет и ряде СМИ информация о якобы имеющихся привилегиях или смягчённых условиях службы не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что информация о применении дисциплинарных мер к военнослужащему, снявшему видео о рядовом Косолапове, также недостоверна.

Сейчас рядовой Косолапов готовится к принятию военной присяги, добавили в Росгвардии.

Ранее СМИ писали, что, для рэпера в Центре «Витязь» якобы выделен отдельный сопровождающий, который его защищает. Другим военнослужащим запрещается общаться с Косолаповым, а сам он свободно пользуется телефоном, не участвует в построениях и не убирает территорию.