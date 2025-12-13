Сердюков выступил в защиту младшей дочери Ксении Бородиной

Николай Сердюков, муж Ксении Бородиной, резко осудил ситуацию с хейтом в адрес младшей дочери телеведущей Теоны. Он убежден, что с подобным необходимо бороться, пишет издание Рassion.

«Начинают форсить и делают вид, что ребенок настолько недалекий и зажравшийся, что не понимает банальных вещей. Очень просто вырезать один момент, смонтировать и выставить ребенка идиотом. Ладно это был бы я, меня это не трогает, Ксения тоже с этим долгое время жила. Но это ребенок, поэтому я считаю, что такие вещи нужно наказывать и максимально доводить дело до конца… Я никогда не буду Теоне отцом, но отношусь к ней точно так же, как к члену своей семьи», — заявил Николай.

Младшая дочь Ксении Бородиной попала в скандал. Девятилетнюю Теону на одном из светских мероприятий спросили, на что бы она потратила миллион долларов. Девочка ответила очень откровенно, поделившись своими мечтами. Теона же сказала, что купила бы виллу на Мальдивах, дорогой автомобиль и очень много одежды.

Видео с ответом девочки высмеяли в Сети. Один из блогеров даже сравнил дочь звезды «Дома-2» с детьми из 90-х, которые, заявляли, что все деньги отдали бы бедным, а то и вовсе отказались бы от них.