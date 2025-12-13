На фоне ссоры с невестой Лепс опубликовал пост о смысле жизни

В СМИ и социальных сетях прошла информация о конфликте артиста с юной невестой. Высказывается предположение, что

конфликт был спровоцирован очередной размолвкой пары. Якобы певец впал в запой, невеста его отчитала и произошла ссора.

Тогда артист вызвонил из Италии бывшую супругу, пишет Экспресс Газета. Шаплыкова прилетела в Москву и какое-то время заботилась об экс-возлюбленном, за что в итоге и получила в дар роскошную недвижимость. Анне, с которой он прожил 20 лет, Григорий Лепс преподнес особняк за 300 миллионов рублей в районе Рублевки. Аврора, как сообщают, уехала к матери.

Затем Лепс опубликовал пост, в котором намекнул на серьезные проблемы в личной жизни.

«Не обессудь... В этой песне (и в «Быть настоящим», из относительно новых), есть нечто личностное, которое в некоторой степени говорит о том, как я живу и пытаюсь жить, правильно ли поступаю. Многое сделано неправильно - и с этим приходится жить. Компьютеры, машины ломаются. Человек существо одухотворенное, но тоже ломается...», - написал певец.

Ранее Григорий Лепс посмеялся над сообщениями о том, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. Артист заявил, что ему однажды заплатили 100 миллионов рублей за выступление.