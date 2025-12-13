Буланова поделилась своим способом сохранять стройность

Татьяна Буланова призналась, что много лет вынуждена сидеть на диетах, поскольку у нее есть склонность к полноте. Так что у 56-летней певицы богатый опыт в сфере похудения. Она перепробовала различные варианты, но наиболее эффективной считает лишь одну: контроль объема порций и частота приема пищи, сообщают «7 Дней».

Звезда планирует держаться в жестких рамках даже в Новый год.

«Праздничный зажор — это не для меня. Какой совет могу дать? Не жрать. Мне легко держать себя в руках, потому что я к этому привыкла. Уколы пробовала, мне не помогли», — сообщила Татьяна.

Недавно СМИ сообщали, что известная российская певица Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний имени А.М. Широкова. Как рассказал первый проректор вуза Владислав Кадира, чьи слова приводят информагентства, артистка выбрала заочную форму обучения по специальности «музыкальное искусство эстрады». Срок обучения составляет пять лет.