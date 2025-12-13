Бледанс дала российским звездам нестандартный совет

Эвелина Бледанс заявила, что под конец года всем российским звездам будет полезно полежать в психбольнице. Об этом звезда публично сообщила на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее ADEL.

Бледанс сказала, что сама она никогда не лежала в подобных клиниках, однако бывала там в связи с тем, что воспитывает ребенка с особенностями развития. Как пишет 5 канал, сначала певица озвучила, что никому не рекомендовала бы попадать в такое место, затем уточнила, что уходящий год был настолько тяжелым, что лечь в психиатрическую клинику всем отечественным шоу-бизнесом было бы правильно.

«Я не откажусь… Собрать всех наших коллег и поехать в психбольницу полечиться немного. Полечиться сейчас надо всем. Очень тяжело, конец года адский», — констатировала Эвелина.

Ранее Эвелина Бледанс высказалась в поддержку Дмитрия Диброва после очередного скандала вокруг телеведущего, связанного с провокационным видео, на котором журналист предстал с расстегнутыми штанами в публичном месте. В разговоре с Woman.ru она похвалила Диброва за то, что он не побоялся выйти в свет в откровенном виде.