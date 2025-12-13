Водонаева обрушилась на хейтеров Рудовой

Актрису Наталью Рудову начали травить в социальных сетях после того, как она сказала, что ищет для отношений молодого, красивого и зарабатывающего не меньше нее парня, а не альфонса.

Алена Водонаева прокомментировала ситуацию, резко отчитав злопыхателей. Об этом пишет Life.

«Кого, по мнению лохов-критиков, должна хотеть видеть рядом с собой красивая, взрослая, самодостаточная девушка, которая все в своей жизни сама заработала и создала? «Васю в дырявых трусах»? —спросила телеведущая.

Алена убеждена что люди в паре должны друг другу соответствовать, и нет ничего плохого в том, что самодостаточные и красивые девушки ищут себе достойного спутника жизни.

Наталья Рудова является одной из самых ярких, эффектных и харизматичных российских актрис. Несмотря на популярность, звезда сериала «Татьянин день» до сих пор не замужем. Она старается не афишировать свою личную жизнь