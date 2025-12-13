Киркоров благословил союз Чеботиной и ее избранника

Люся Чеботина поделилась подробностями личной жизни. Как заявила певица, сейчас рядом с ней человек, с которым она по-настоящему близка. Люся назвала его «самым заботливым, самым внимательными самым лучшим».

По словам Чеботиной, родительница сразу приняла ее возлюбленного, пишет издание super.

«Мама, она всегда на моей стороне, она всегда принимает, и она считает, что, если я это выбрала, значит, этот человек достойный. поэтому она его любит, уважает, они прекрасно общаются, и я этому очень рада», — поделилась певица.

Артистка рассказала, что уже познакомила избранника с Филиппом Киркоровым, которого Люся считает своим наставником. Король российской эстрады дал им свое благословение на счастье.

Люся Чеботина — молодая певица, получившая популярность благодаря вездесущему хиту про «Солнце Монако» и Луну Сен-Тропе. Финалистка украинского «Голоса», участница «Главной сцены», конкурсантка проекта «Новая волна — 2017» и, внимание, одна из немногих людей, засветившихся в индийском телешоу Dil Hai Hindustani (там поют песни из болливудских фильмов).