Самбурская поделилась секретом поддержания стройности и красоты

Настасья Самбурская в микроблоге ответила на вопросы подписчиков о том, как ей удается сохранять отличную физическую форму. Настасья написала, что секрет, который многие ищут, на самом деле очень прост.

«Мои подписчики часто меня спрашивают: “Настасья, как вам удается сохранять фигуру в такой форме?” И они ждут, как будто я произнесу что-то уникальное. Секрет, который известен только мне. Ничего нового я вам не скажу», — призналась Самбурская.

Актриса объяснила, что это всего лишь регулярные тренировки и правильное питание, пишет издание Super.

«Секрет — это регулярные тренировки и правильное питание. Собственно, вот. Все. Две составляющих. Ничего нового», — констатировала она, добавив, что очень важны системный подход и дисциплина.

