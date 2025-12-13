Киркоров назвал себя сумасшедшим

Филипп Киркоров активно снимается в новогодних программах, выступает на корпоративах и ходит на светские тусовки. В водовороте этих мероприятий он охотно общается с журналистами.

Как сообщает «Московский Комсомолец», недавно поп-король удивил представителей прессы.

«Я сошел с ума сорок лет назад, когда решил связать свою жизнь с шоу-бизнесом», - сказал певец.

В данный момент, по словам Филиппа Бедросовича, над ним дамокловым мечом висит необходимость выбирать песни для юбилейной программы. Марго, услышав об этом, тут же попросила включить и их общую песню.

«Женщины рулят всем. Я – подкаблучник, был и есть», - сообщил исполнитель.

На спортивной премии Фил признался, , что доволен своей формой и похвастался физкультурными достижениями.

«Я на планке стою каждый день по пять минут. Вы попробуйте в 60 лет!», - сказал он журналистам.

Киркоров ответил на вопрос о своих татуировках

Ранее стало известно, что Московский кредитный банк требует с Филиппа Киркорова 12 миллионов рублей и проценты за три года просрочки.