Малышева призналась, кого из артистов считает настоящим мужчиной

Елена Малышева в беседе с журналистами рассказала, что во время съемок программы порой случается немало разных историй. Иногда очень интересно наблюдать, как ведут себя звезды в экстремальной обстановке.

Так, благодаря своей передаче теледоктор поняла, кто из артистов шоу-бизнеса является настоящим мужчиной с большой буквы, информирует «Московский Комсомолец».

«Самый знаменитый случай произошел, когда мы снимали первый выпуск программы. Мы вообще не могли до двух часов ночи ни один экран включить. И моя нежная любовь и бесконечная благодарность на века Сосо Павлиашвили, который приехал на сутки с отдыха на съемки программы и тихо ждал начала. А мы спорили, кто пойдет сказать ему, что съемка задерживается уже на десять часов, и мы ничего не можем сделать. И Сосо – настоящий мужчина с большой буквы, потому что он абсолютно стоически все выдержал и без всяких претензий», - сказала Малышева.

