Шнуров вернется на сцену за 171 миллион рублей

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров возобновит концертную деятельность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Источники медиа рассказали, что «Ленинград» запланировала крупное мероприятие летом в Москве. По оценке «Звездача», Шнуров с компанией сможет заработать на концерте 171 миллион рублей.

При этом билеты на мероприятие окажутся сравнительно доступными — журналисты назвали цены «питерско-интеллигентными». Их стоимость будет начинаться с 3,8 тысячи рублей, дорогие билеты оценят в 20 тысяч рублей.

«Ждем шумное веселье и шнуровский хаос», — подытожили авторы.

Группа «Ленинград» была основана в Санкт-Петербурге в 1997 году. За время своего существования коллектив во главе со Шнуровы выпустил около 20 альбомов и несколько десятков синглов и клипов.

В конце ноября журналисты Mash рассказали, что группа «Дискотека Авария» заработает более 110 миллионов рублей за участие в корпоративах в декабре. Артисты намерены выступить на 20 частных мероприятиях и дать большой сольный концерт.