Бондарчук считает, что прочность брака зависит от заработков жены

Федор Бондарчук на интервью с Мариной Александровой высказал мнение: супруг должен зарабатывать больше. Жене быть успешнее в материальном плане недопустимо – по мнению режиссера, такой союз обречен.

«Нормально, если жена зарабатывает больше, чем муж? В вашей семье были такие ситуации?» - спросил Федор Александрову в программе «Кино в деталях».

Александрова ответила, что нет ничего странного в том, что мужчина примет успех любимой женщины как свой.

Бондарчук такого не понимает. Он уверен, что едва ли мужчина смирится с тем, что его жена кормилица в семье, пишет teleprogramma.

«По-моему, нет. Это утопическая идея. Рано или поздно рванет», - сказал режиссер.

Весной Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке.

Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделяет друзьям и любит вечеринки.