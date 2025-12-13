Соколовский усилил охрану сына, пока полиция ищет сталкеров

Уже не первый год Влад Соколовский и Ангелина Суркова страдают от преследования сталкеров. Ранее супруги старались игнорировать выходки неадекватных людей, но дело дошло до реальных угроз по отношению к их трехлетнему сыну.

На этот раз неизвестные заявили о планах похитить ребенка. Мальчику желали смерти, демонстрируя странные обряды на кладбище.

Соколовский обратился за помощью в правоохранительные органы. Это дало свой результат — злоумышленники перестали выходить на связь, пишет СтарХит. Полиция ищет сталкеров.

Тем не менее, пока неадекваты на свободе, родители не чувствуют себя в безопасности. Влад признался, что вынужден предупреждать охрану об усилении бдительности и самому также быть крайне внимательным.

«У нас вся охрана предупреждена, все все знают. Поэтому, конечно, пробиться к нам сюда — не вариант. Но все равно, ходить по городу и оборачиваться тоже не самое приятное занятие», — заявил Влад.

Ранее Соколовский сообщил в соцсетях, что его семье угрожали похищением сына Давида. В частности, в мессенджерах им писали о том, что «не будет твоего сладенького скоро», а также выслали фотографии ребенка, наклеенные на надгробия на кладбище.