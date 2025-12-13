Кадышева "отомстила" федеральному телеканалу

«КП»: Кадышева из-за обиды отказалась от съемок в новогоднем огоньке
Народная артиста России Надежда Кадышева не будет принимать участие в съемках «огонька» к Новому году на телеканале «Россия» после передач о личной жизни ее сына и коллеги по сцене Гриши Кадышева-Костюка. Об этом сообщила газета «КП» со ссылкой на осведомленный источник.
Самой дорогой российской певицей стала Надежда Кадышева. СМИ сообщают, что 40-минутное выступление артистки теперь обходится в 25 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» узнала, сколько зарабатывают наши звезды перед Новым годом.
Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Кадышева отдает часть своих выступлений сыну Григорию из-за проблем со здоровьем. По его словам, говорить с уверенностью об уходе певицы со сцены пока рано, поскольку артистка переживает новый всплеск популярности.
Позже концертный директор ансамбля «Золотое кольцо» рассказал о состоянии Кадышевой на фоне слухов об ухудшении здоровья.