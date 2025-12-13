Дибров рассказал, что он хочет пожелать россиянам в будущем году

Дмитрий Дибров посетил церемонию открытия Большого Ледового театра Татьяны Навки. На мероприятие он пришел вместе с сыновьями, рожденными в браке с Полиной Дибровой. Журналисты попросили телеведущего записать новогоднее обращение к россиянам.

Дмитрий Александрович посоветовал постараться не попадать в неловкие ситуации, пишет издание thevoicemag.

«Желаю поменьше быть кобылой и клячей. Наоборот, быть стремительными людьми. Меньше краснеть, не попадайте в дурацкие ситуации. И регулируйте выпитое с вечера, чтобы утром не быть красными. Давайте огонь, чтобы прямо на вас жарились сардельки», - сказал он.

Недавно сам Дибров оказался в неприятной ситуации. Экс-ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» запечатлели на видео с расстегнутой ширинкой, когда он выходил из автомобиля в компании незнакомой девушки.

Напомним, Дмитрий Дибров и Полина Диброва официально развелись 20 сентября. После 16 лет брака женщина ушла к бизнесмену Роману Товстику, с которым изменила телеведущему. Сообщалось, что она вместе с детьми переехала в дом неподалеку, чтобы сыновья — 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья — могли видеть отца.