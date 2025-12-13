Водонаева осудила Самойлову за излишние откровения

Оксана Самойлова не стесняется выносить на публику подробности жизни своей семьи.Так, на своем реалити-шоу многодетная мама шокировала всех, рассказав о том, что ее дочь Ариэла в младшем подростковом возрасте пыталась покончить жизнь самоубийством.

© РИА Новости

Реакция подписчиков была бурной, но неоднозначной: одни выразили свое сочувствие Оксане, другие осудили ее за болтливость. Телеведущая Алена Водонаева оказалась в числе тех, кто был неприятно удивлен подобными откровениями, пишет издание womanhit.

«Надо побольше личного о своих детях публично рассказывать. Все правильно. Все во благо детей», — нанимала Водонаева в микроблоге.

Алена сообщила, что перестала афишировать свою личную жизнь после того, как подрос ее сын Богдан.

СМИ сообщают, что, как только многодетной маме удалось наладить контакт с дочерью, последовал новый удар. Ее брак с Джиганом дал серьезную трещину. Самойлова всерьез настроена развестись с рэпером, хотя тот еще надеется все уладить. Ранее модель прямо заявляла, что ее супруг живет исключительно так, как ему комфортно. По словам Самойловой, Джиган существует отдельно от своей семьи.