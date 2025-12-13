Малахов объяснил печальный вид наследницы Киркорова

На днях Алла-Виктория Киркорова отметила 14 лет, но приглашенные гости заметили, что именинница была не в настроении. Причину объяснил телеведущий Андрей Малахов, сообщает издание Super.

На закрытом «Рождественском коктейле» Малахов рассказал, что наследница Киркорова праздновала день рождения 1 декабря. Ее папа устроил уютный семейный праздник со звёздными гостями, но девушка скучала без ровесников.

«Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечать свой день рождения среди скуфов и взрослых друзей папы. Она ждала, когда пойдёт отмечать к своим сверстникам», — заявил Малахов.

По его словам, спустя несколько дней Алла-Виктория шумно отпраздновала торжество с ровесниками.

Киркоров сделал признание о капризной дочери

Ранее сообщалось, что отец подарил юной Киркоровой розовые пушистые кеды.