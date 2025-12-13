Кушанашвили прокомментировал поведение Долиной

Ларисе Долинной, ставшей героиней масштабного скандала, не помог даже сюжет на Первом канале, где она пообещала решить вопрос с оставшейся без денег и жилья покупательницей.

Отар Кушанашвили усомнился в искренности певицы. Он считает, что Лариса Александровна вряд ли собирается возмещать ущерб покупательнице своей квартиры.

Тот факт, что в эфире федерального канала Долина пообещала вернуть пресловутые 112 миллионов Полине Лурье, еще не означает, что это на самом деле произойдет, пишет Экспресс Газета.

«После непозволительной паузы молчания в ответ на народную ненависть она пошла на Первый канал, который преподнес это как событие века… Я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Что показал эфир на Первом канале? Лариса Долина, если ее не принудить, никогда, ни за какие коврижки не вернет деньги Полине Лурье. Она не вернет деньги, хотя и пообещала это сделать – ни сроков, ни дочерью в эфире она не поклялась. Хотя что там дочь? Там ничего не является препятствием человеку, который скажет потом: «У меня этих денег нет». Таким образом, приготовив себе запасной аэродром», - подчеркнул Кушанашвили.

Ранее СМИ подсчитали, что народной артистке понадобится около года, чтобы заработать нужную сумму на концертах и корпоративах. Это при условии хорошей заполняемости залов. С декабря по июнь следующего года у Долиной запланировано всего 12 сольных концертов. Судя по данным агрегаторов, билеты на них продаются пока что вяло. Так, на концерт в Туле, запланированный на 4 января, продано меньше 10% билетов.