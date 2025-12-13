Спустя неделю после резонансного телеинтервью певицы Ларисы Долиной стало известно, что она так и не связалась с потерпевшей стороной, которой пообещала вернуть деньги. Об этом заявила адвокат Светлана Свириденко, пишет aif.ru.

Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, отметила, что после декабрьского телеинтервью Долина с нею не связывалась.

«За все время Долина ни разу со мной не связывалась», — сказала юрист.

Свириденко добавила, что не верит в искренность артистки, которая пришла на эфир, когда «дело стало слишком популярным».

Пятого декабря Долина выступила на Первом канале и заявила, что вернет 112 млн рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Певица отметила, что стала жертвой мошеннических действий и принесла извинения общественности.

При этом специалист-профайлер заявил, что мимика артистки противоречит ее словам о «верном решении». В частности, он указал «на отдергивание головы влево, а затем вправо».