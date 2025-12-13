Киркоров ответил на вопрос о своих татуировках

Филипп Киркоров был гостем презентации новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика». В этой картине народный артист РФ сыграл роль криминального авторитета Фила Болгарского.

Как пишет 5 Канал, Филиппа гримеры готовили к роли около трех часов— на его лице изобразили внушительный шрам. Певец поблагодарил всех, кто работал над фильмом, за возможность участвовать в съемках и поностальгировать по советскому кинематографу.

Татуировки, положенные авторитету, рисовать не пришлось. Киркоров и так покрыл ими почти свое тело за последнее время. На вопрос журналистов он ответил, что совершенно не жалеет об этом.

«Я в жизни вообще ни о чем не жалею! Никогда!», — отметил музыкант.

Comedy Club Production ТНТ перезапустил комедийную историю «Шурика» с Тимуром Батрутдиновым, Мариной Кравец, Ляйсан Утяшевой, Павлом Волей, Ольгой Бузовой, Филиппом Киркоровым и другими звездами.