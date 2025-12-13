Адвокат семьи Тиммы получила доступ к телефону умершего

У представителей семьи баскетболиста Яниса Тиммы появился доступ к его мобильному телефону, который долгое время считался утраченным.

Почти год спустя после смерти Тиммы адвокат семьи Маргарита Гаврилова продолжает противостояние с его бывшей женой Анной Седоковой. По позиции семьи, имущество спортсмена должно перейти его сыну от первого брака с Саней Ошей — Кристиану, тогда как Седокову обвиняют в незаконном присвоении наследства.

Отмечается, что телефон Тиммы прошел сложный путь: устройство пропадало, а затем находилось у следственных органов. Теперь полученный доступ, как считают представители семьи, может прояснить обстоятельства и повлиять на дальнейший ход разбирательств.

— Ну что, уважаемые, пятница — пора отдыхать! Давайте я поделюсь новостью, и будем отдыхать. Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тиммы! Телефоны сегодня вскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место! Вдовице приготовиться, — написала Гаврилова в своем Telegram-канале.

Ранее родственники покойного баскетболиста подали иск к артистке с требованием отменить ее сделки по совместному имуществу.