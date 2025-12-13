Суд вернул иск «Мосводоканала» к актеру Игорю Вернику

Мировой суд Москвы вернул «Мосводоканалу» иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актера Игоря Верника. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как указано в судебных документах, суд вынес определение о возвращении заявления, в котором «Мосводоканал» выступал истцом, а Игорь Верник — ответчиком. Причины такого решения официально не уточняются, однако оно может быть связано с неточностями в иске. После их устранения компания вправе повторно обратиться в суд.

Иск о взыскании платы за жилое помещение, а также коммунальные услуги, включая тепло- и электроснабжение, был зарегистрирован 4 сентября. Размер предполагаемой задолженности в материалах суда не раскрывается.

В начале декабря Арбитражный суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12. Задолженность была взыскана в пользу государственной компании «Российские автомобильные дороги». Уточняется, что артист не оплатил 2 085 рублей за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12. Кроме того, он должен будет заплатить неустойку в размере 2 085 рублей. Всего с Киркорова взыскали 4 170 рублей. Также певец должен будет оплатить госпошлину в размере восьми тысяч рублей.