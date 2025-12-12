Сделано заявление о тяжелом состоянии Ларисы Долиной

Лариса Долина оказалась под угрозой отмены после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Последнее обескуражило народ. Люди призывали Долину вернуть деньги покупательнице, но артистка молчала. Из-за этого скандал разросся до невероятных масштабов, певицу стали травить в Сети.

В итоге Лариса Александровна дала интервью Дмитрию Борисову и попыталась обелить себя. Но зрители обратили внимание, что певица давила на жалость, говорила о том, что преступники угрожали не только ей, но и ее семье. Мол, она была в шоковом состоянии и понемногу приходит в себя.

Специалист-профайлер Илья Анищенко изучил интервью Ларисы Александровны и заявил, что эмоциональное состояние певицы сейчас действительно тяжелое и по сути она не играла в студии Борисова.

"Состояние у нее тяжелое-тяжелое. Тут она не играет. Это похоже на ситуацию с Пугачевой. Ей тоже было тяжело, когда она давала интервью. Эти две наших дамы из Советского Союза обе влипли в историю и растеряли былую славу. Разрушилась вся их репутация, которую они нарабатывали годами", — сообщил эксперт в беседе с "Царьградом".

Также Анищенко подтвердил, что артистка не лукавит, говоря, что у нее сейчас нет денег, чтобы отдать всю сумму Полине Лурье. Специалист обратил внимание, что на словах "Я приняла решение" певица слегка одергивает голову. По мнению эксперта, этот жест можно трактовать двояко.