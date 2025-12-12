Лоза оценил призыв к российским музыкантам убрать мат из песен

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с Рамблером поддержал призыв члена комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова к российским артистам убрать мат из песен.

Ранее Свинцов призвал артистов отказаться от использования нецензурной лексики в своих песнях, пригрозив штрафами и блокировкой контента, передавало издание НСН. Он заявил о необходимости перемонтировать или переписать тексты композиций, «используя нормальный русский язык или любые другие языки».

Я давно говорю о том, что мат недопустим в массовой культуре. Когда у человека маленький словарный запас, он использует мат для связки слов. Это показывает, что ему просто не хватает конкретных эпитетов и сравнений. И тут дыры затыкаются нецензурными словами. Как я образно отмечал ранее, мат – это забор, который городит хозяин участка, чтобы скрыть убогость своего домика. И мы даже знаем больших поэтов-песенников, которые придумывали свои собственные слова, если им не хватало имеющихся. Вот это действительно высший пилотаж. А когда люди вставляют в песни матерные выражения – это просто убогость. Юрий Лоза Советский и российский автор-исполнитель, бард, поэт-песенник

Музыкант высказался в поддержку предложения Свинцова к артистам перемонтировать или переписать тексты песен с матом.

«Дело в том, что эти песни слышат наши дети. И они полагают, что раз все это звучит со сцены, значит, так и надо. И сейчас многие из них даже не ругаются, а разговаривают матом. Так что перемонтировать песни с матом давно пора. Почему бы нам не побороться за собственную культуру? Ведь в советское время у нас совсем не матерились. Тут вспоминается монолог Михаила Жванецкого «Рассказ подрывника». Он там не произносит ни одного матерного слова, но все читается за текстом и звучит в голове. Вот это высшее проявление мастерства. Поучитесь у него», - сказал музыкант.

