Николай Носков приостановил концертную деятельность

Заслуженный артист России Николай Носков отменил часть концертов, запланированных на 2025 год, а часть - перенес на следующий год из-за плохого самочувствия, сообщил ТАСС организатор концертов артиста Александр Качан.

"В этом году практически все концерты были перенесены на следующий год либо отменены", - сказал собеседник агентства, уточнив, что такое решение было принято по причине самочувствия артиста.

По словам Качана, концерты состоятся в 2026 году, если позволит здоровье певца.