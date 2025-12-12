Серов возмутился привилегированным положением Макана в армии

Исполнитель рассказал, как он проходил службу.

© WomanHit.ru

Рэпер Macan, он же Андрей Косолапов, проходит службу в армии. Недавно стало известно, что исполнитель находится в привилегированном положении — он свободно пользуется телефоном, не общается с сослуживцами, а также передвигается в сопровождении охраны. Эта информация возмутила не только пользователей Сети, но и представителей эстрады. Об «особом» положении Андрея высказался певец Александр Серов.

«Кто это такой? Он записал на компьютере какую-то ерунду и стал зарабатывать деньги. Я служил в армии, отдавал три года, как положено, а он живет с комфортом», — эмоционально высказался артист в беседе с «Абзацем».

Серов добавил, что Macan своими песнями сбивает молодежь с нравственного пути.

«А ему создают комфорт в армии. Как такое может быть? Его от плуга оторвали», — возмутился исполнитель хита «Мадонна».

Ранее сослуживец рэпера сказал, что Андрей действительно служит в армии, но есть нюансы. Например, у них нет никакой возможности его заснять. «Его хорошо охраняют, он всегда ходит в сопровождении офицеров. Судя из того, что он на фото стоит без портупеи, можно сделать вывод, что у него больше привилегий, чем у обычного солдата», — рассказал инсайдер. Эти откровения вызвали шквал негатива в адрес Косолапова.