У Черно и Оганесяна из "Дома-2" хотят отобрать пятилетнего сына

Сыну Саши Черно и Иосифа Оганесяна пять лет, но Стефан практически не разговаривает и нуждается в дорогостоящем лечении. Однако, как уверены зрители "Дома-2", родители вместо того, чтобы заниматься мальчиком, пытаются устроить свою жизнь.

В ночь на 12 декабря Стефан в очередной раз попал в больницу с приступом эпилепсии. Об этом Саша и Иосиф поспешили рассказать на своих страницах в соцсетях. Пока врачи спасали ребенка, его родители транслировали в Сеть свои эмоции.

Так, по словам Черно, вечером с мальчиком все было хорошо, но внезапно "его повело в сторону".

"Я позвонила Йосе. Он при этом отвечал нам, смотрел, выполнял команды: "открыть глаза", "закрыть глаза", "поднять ручки" — все делал. Но потом состояние резко ухудшилось. Я сразу ввела препарат, мы вызвали скорую. Дала две дозы, но не подействовало", — рассказала звезда "Дома-2".

Стефану становилось все хуже, его вырвало, и после этого ребенок потерял сознание.

"Случился отек головного мозга, и он впал в кому. После этого ему ввели препарат и сказали, что минимум до завтра он будет в этом состоянии — иначе сейчас для него это небезопасно", — плакала Черно на своей странице в соцсети.

Отец мальчика Иосиф Оганесян в произошедшем винит хейтеров. Мол, он пытается лечить сына, но недоброжелатели всячески мешают, например, недавно Иосифа уволили с работы из-за атаки его хейтеров на компанию.

"Стефан в коме. Если честно, у меня опускаются руки, я каждый день борюсь. С болезнью сына, с людьми, которые мешают мне нормально работать и перекрывают кислород, бывшая. Я уже не знаю, как быть, к кому обратиться за помощью, чтобы все успеть. Берусь за одно, рушится другое. Терапия не помогает, побочки и приступы ухудшаются…" — посетовал Оганесян.

При этом в Сети обсуждают, что отец Стефана сам говорил, что выбирал дозировку необходимого мальчику препарата на глаз, и не следовал указаниям врачей. Иосиф подтвердил, что приступ случился из-за того, что ребенок недополучал лекарство.

"Мое желание сделать лучше привело к тому, что случилось хуже", — признался отец.

Зрители "Дома-2" возмущены произошедшим со Стефаном. Народ винит родителей мальчика и требует забрать у них ребенка. Посторонние люди пишут письма в органы опеки и просят спасти Стефана от горе-родителей. "Из комиссии по делам несовершеннолетних еще два обращения пришло", — заявил Оганесян.