Дмитрий Дибров прокомментировал смерть Юрия Николаева

Дмитрий Дибров на торжественном открытии Большого Ледового театра Татьяны Навки вспомнил ушедшего из жизни близкого друга — Юрия Николаева и не исключил, что его самого в скором времени может не стать. Присутствие сыновей шоумена его не смутило.

«Даже если я в этом году умру, а такое может быть, я всё равно уже над ними (сыновьями, — прим. Super) всю жизнь», — высказался телеведущий.

Дмитрий отметил, что наследники уже делают первые шаги в публичном поле и принимают участие в съёмках на телевидении.

Кроме того, Дибров признался, что тяжело переживает смерть Юрия Николаева. «Я даже всплакнул, когда узнал, что Юра ушёл. Это был мой очень близкий друг. Много десятилетий», — рассказал он.

О смерти Юрия Николаева стало известно 4 ноября. Его экстренно госпитализировали, а позднее появились новости о том, что артист скончался. Ему было 76 лет.

Напомним, Дмитрий Дибров официально развёлся с матерью своих детей — Полиной Дибровой 20 сентября. После 16 лет брака женщина ушла к бизнесмену Роману Товстику, с которым изменила телеведущему. Сообщалось, что она вместе с детьми переехала в дом неподалёку, чтобы сыновья — 15-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья — могли видеть отца.