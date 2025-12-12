Влад Топалов через суд вернул себе 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач», по информации которого компания артиста, работающая на крипторынке, судилась с подрядчиками за 24,5 миллиона. Топалов требовал вернуть ему займ, проценты и неустойку.

Дело затянулось, однако в конце концов всё завершилось мировым соглашением. Уточняется, что подрядчики будут выплачивать 20 миллионов поэтапно — по четыре миллиона каждый месяц.

Ранее супруга Влада Топалова, Регина Тодоренко, высказалась о завышенных требованиях общества к женщинам, особенно после родов. По мнению телеведущей, многие забывают о том, что женщине после родов необходимы восстановление и поддержка, а не давление и критика внешности. Она поблагодарила свекровь и помощников, без которых, по её словам, не справилась бы.

