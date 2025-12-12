Развод, популярность и трое детей: как сложилась жизнь Сергея Светлакова

Сложно найти человека, который бы не знал Сергея Светлакова: за годы карьеры он успел засветиться в КВН, в проектах ТНТ, комедийных и драматических фильмах. Однако все ли было гладко в личной жизни артиста? В день его 48-летия Starhit рассказал, как ему удалось обрести работу мечты, сохранить дружбу после 14 лет брака и найти новую любовь.

Из гандбола в КВН

Еще в школьные годы Светлаков делал пародии на учителей, разыгрывал друзей и на ходу сочинял анекдоты. В обаятельного подростка были влюблены все одноклассницы, а преподаватели прощали ему хулиганские проделки, поскольку учился будущий артист на «отлично». Будущий артист был прирожденным лидером, а потому мог уговорить класс прогулять скучный урок. Только не физику с математикой: эти предметы ребенок обожал. Также в круг его интересов входили футбол, баскетбол и гандбол. К последнему он относился особенно серьезно: в 13 лет молодому человеку предложили играть за дубль Первой лиги и уже подготовили контракт, но в дело вмешались родители.

«После очередной травмы, коими гандбол славится, — у меня теперь все пальцы в разные стороны торчат, ужас какой-то — родители сказали: "Последний раз в жизни мы тебе что-то советуем, а дальше делай, как хочешь. Поступи в институт"», — рассказывал юморист.

Рекомендацию Светлаков выполнил лишь частично, поступив в Уральский госуниверситет путей сообщения — параллельно с этим юноша стал тренером по гандболу. Это дело он забросил после абсолютного поражения своей команды со счетом 6:48.

На смену этому увлечению пришло новое: после победы в конкурсе «Рыцарь института» Светлаков стал капитаном студенческой команды КВН «Барашки», которая позднее переименовалась в «Парк Юрского периода». На крупных играх в Сочи успеха они не сыскали, но после одного из выступлений Сергею предложили писать шутки для «Уральских пельменей».

После окончания вуза комик устроился на железнодорожную таможню и не надеялся, что «Уральские пельмени» пригласят его в команду. Между стабильной профессией и гастролями с КВН Сергей выбрал второе, о чем впоследствии ни разу не пожалел. Вместе с командой Светлаков завоевал «Большой КиВиН в золотом» и стал чемпионом Высшей лиги.

Спустя некоторое время Светлаков понял, что ему необходимо двигаться дальше. Он успел познакомиться и подружиться с Гариком Мартиросяном, Сергеем Ершовым и Артуром Тумасяном. Тогда Сергей понял, что пришло время двигаться в Москву. Их компания писала шутки для команд КВН, придумывала слоганы и креативные названия для брендов, а в итоге заложила начало Comedy Club.

В 2004 году Светлакову предложили стать сценаристом Первого канала: благодаря этому он познакомился с телеведущим Иваном Ургантом, с которым позднее снялся в киноальманахе «Елки». Многие зрители узнали Светлакова по проекту «Наша Russia» на ТНТ, другие полюбили его в качестве ведущего шоу «Прожекторперисхилтон».

Артист постоянно снимался в комедиях, из-за чего появление в его фильмографии драматических работ «Камень» и «Бедуин» немало удивило поклонников. Впрочем, больше интереса вызвал переход с ТНТ на СТС. По словам Светлакова, ему не нравилось, как его используют на телеканале и то, что его будущее никак с артистом не связано.

«Решение принимал долго и болезненно. Все совпало. У меня заканчивался контракт. Я получал 400-500 тысяч долларов в год. Это были хорошие деньги, которые я с лихвой отрабатывал. Я был просто ходячей рекламой. На меня смотрели и говорили: "О, ТНТ идет"», — пояснял Сергей.

На СТС Светлаков стал судьей программы «Слава Богу, ты пришел!», затем ведущим шоу «Русские не смеются», «Светлые новости» и «Полный Блэкаут». Зарабатывал артист и другими способами: проводил корпоративы, открывал собственные рестораны.

В 2023 году Светлаков удивил поклонников возвращением на ТНТ после пятилетнего перерыва, отметив, что словно вернулся домой. Позднее он появился в комедии «Беляковы в отпуске», а через некоторое время запустил проекты «Казачок» и «Звезды в Сибири».

14 лет брака и развод

Еще в студенческие годы Сергей женился на девушке по имени Юлия. Вместе они уехали в Москву, где супруга наблюдала стремительный взлет карьеры. Несколько лет пара мечтала о ребенке и в 2008 году у них родилась дочь Настя. Наследнице было всего четыре года, когда родители решили развестись.

Пошли разные слухи: якобы Светлаков увлекся юной поклонницей или же закрутил роман с Верой Брежневой на съемках «Джунглей». Почти одновременно о разводе сообщила и певица, что еще сильнее подогрело слухи.

«Мы с ней уже давно дружим и абсолютно открыты. В перерывах между съемками много откровенничали о жизни, о семейных ситуациях. Практически Вера стала первой, кому я сказал о том, что собираюсь развестись. О ее решении расстаться с мужем я тоже узнал первым», — комментировал Светлаков.

Когда в Сеть попали снимки артиста в компании молодой брюнетки, то он не смутился, ведь с женой он тогда не жил уже полгода. Адвокаты готовили документы по разводу. Однако, что стало причиной разрыва? За 14 лет супруги пережили многое, а страсть давно трансформировалась в уважение и признательность.

«В последние годы нам было очень трудно. Мы существовали параллельно, начали раздражать друг друга. Я мало уделял Юле времени из-за невероятной занятости, а ее перестали интересовать мое творчество и мысли. Одно цеплялось за другое, и получился снежный ком из претензий и накопившихся обид. Возможно, развода удалось бы избежать, если бы мы оказались мудрее и в нужное время смогли остановиться и договориться о чем-то важном. Но мы дотянули до конца, когда пути назад уже не было», — говорил он.

Экс-супругам удалось сохранить теплые отношения не только ради дочки, но и из уважения друг к другу и родственникам. Кроме того, развод пошел на пользу им обоим: Юлия похудела, стала психологом и через несколько лет снова вышла замуж. Светлаков тоже нашел новую супругу.

Новая любовь

На премьере фильма «Камень» в Краснодаре Светлаков познакомился с заместителем директора кинотеатра Антониной Чеботаревой. Уже в 2013-м влюбленные расписались в Прибалтике, вскоре у них появился первый ребенок Ваня, а через четыре года — сын Максим. Так совпало, что и дата свадьбы, и дни рождения детей выпали на июль, поэтому летом супруги традиционно устраивали семейный праздник.

Новый брак не помешал Сергею общаться с дочерью, а Настя подружилась с Антониной и часто приезжала на каникулы к братьям. Чеботарева уверена, что хорошие отношения: заслуга Светлакова и его бывшей жены.

«Я сама стараюсь быть Насте другом и не навредить. Если она обратится ко мне за советом или с какой-то просьбой, я всегда приду на помощь. Но я никакого морального права не имею что-то менять в ее воспитании или на чем-то настаивать, просто предлагаю», — рассказывала Антонина.

В 2020 году из-за пандемии визиты Насти в гости к братьям сократились, хотя ей удалось вырваться вместе с новой семьей отца на Алтай. Однако проблемы были у самого Сергея: он заболел коронавирусом и оказался в больнице. Некоторые источники заявляли, что артист находится в тяжелом состоянии, и его легкие сильно поражены. К счастью, уже через неделю Светлаков написал, что уже дома.

Еще больше переживали поклонники, когда выяснилось, что комик находился в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года: когда террористы открыли огонь по людям перед концертом группы «Пикник». Артист уцелел и благодарил за спасение девушку-менеджера, организовавшую эвакуацию группы зрителей, где был и он.