Джиган отметил годовщину свадьбы с Самойловой на фоне бракоразводного процесса

Несмотря на бракоразводный процесс, который сейчас в самом разгаре, Джиган не проигнорировал годовщину свадьбы с Оксаной Самойловой. В личном блоге в запрещённой соцсети он репостнул публикацию экс-возлюбленной с фотографиями с их второй свадьбы, сыгранной в 10-летнюю годовщину брака. Архивный снимок рэпер подписал на иврите.

Напомним, Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 6 октября. До этого блогер долгое время не выходила на связь в соцсетях. Рэпер, в свою очередь, подал официальное ходатайство о примирении, которое было рассмотрено на очередном судебном заседании.

© соцсети

Недавно Оксана рассказала, что отношения между ней и Джиганом хорошие. Однако, по её мнению, всё ещё впереди. Рэпер тем временем не теряет надежды на воссоединение. Самойлова же настроена более решительно.

Читайте также: Ольга Бузова высказалась о внешнем виде Джигана на фоне его развода с Оксаной Самойловой: видео Super