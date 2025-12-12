Дочь Оксаны Самойловой и Джигана пыталась покончить с собой

Дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела пыталась покончить с собой. Об этом Самойлова рассказала в выпуске своего реалити-шоу.

По словам блогера, в ее семье всегда были проблемы, однако поклонники хотели видеть только красивые посты в социальных сетях.

— С 12 до 13 с половиной примерно лет мы проживали страшнейший период. И попытки суицида были… Боже, чего только не было, это кошмар! Сейчас, когда я ее приняла полностью со всеми темными сторонами, со всеми загонами и тараканами, мы сошлись с ней снова в едином потоке, как в детстве, — рассказала Оксана Самойлова.

6 октября блогер Оксана Самойлова подала заявление на развод с артистом и оплатила государственную пошлину. Позднее столичный суд подтвердил, что получил иск о расторжении брака к российскому рэперу Денису Устименко.

Тогда Самойлова рассказала, что каждый вечер плачет в подушку из-за расставания с супругом. По ее словам, в момент развода вся общественность видит «лучшую версию Джигана», поскольку рэпер пытается наладить отношения и добиться от супруги прощения.

Позже музыкант подал официальное ходатайство о примирении с супругой.