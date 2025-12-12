Стало известно, как Роза Сябитова зарабатывает на индивидуальных консультациях

Роза Сябитова предлагает услуги по комплексному построению отношений, стоимость которых составляет 125 тысяч рублей. Помимо работы на телевидении, сваха проводит индивидуальные консультации в онлайн и офлайн-формате, сообщает «Звездач».

Согласно данным Telegram-канала, час личной сессии с ней оценивается в 25 тысяч рублей, а полное решение проблемы отношений — в указанную сумму. Деятельность в сфере взаимоотношений позволила Сябитовой сформировать портфель недвижимости.

В ее собственности находятся квартира площадью 50 кв. м в московском панельном многоэтажном доме, апартаменты 37,6 кв. м в районе Южное Чертаново и двухэтажный дом в коттеджном поселке Калтино, расположенный на участке в 30 соток. Также у свахи были планы по приобретению жилья в Объединенных Арабских Эмиратах, однако сделка пока не была завершена.

У Розы Сябитовой возникли проблемы со здоровьем из-за реалити-шоу

Ранее Роза Сябитова поделилась информацией о проблемах со здоровьем. Она обратилась в медицинское учреждение, где ей предложили хирургическое вмешательство. 63-летняя Сябитова рассказала, что причиной обращения в клинику стало ее активное участие в реалити-шоу. После съемок у нее возникли боли в руке, и она решила пройти обследование.