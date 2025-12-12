Певцу Валерию Меладзе запретили проводить концерт в Киргизии в рамках его азиатского утра. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы материала отмечают, что для того, чтобы провести выступления, команде Меладзе пришлось писать гарантийные письма властям Казахстана и Узбекистана.

Уточняется, что в рассылке представители артиста сообщают о глубоких уважении и любви к народу стран, просят разрешить провести концерт, а также обещают исключить политические эксцессы. При этом власти Киргизии все равно не дали разрешения провести шоу, в то время как Казахстан и Узбекистан выступление одобрили, сообщается в публикации.

Ранее Меладзе призвали признать иностранным агентом и лишить российского гражданства. Председатель Совета отцов России Андрей Згонников обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст России, чтобы проверить связи артиста с проукраинскими организаторами его концертов за рубежом.

В июле СМИ сообщили, что Валерий Меладзе зарегистрировал три новых направления деятельности в рамках своего индивидуального предпринимательства в РФ. Отмечается, что он расширил сферу своей ИП-деятельности, добавив к ней управление и аренду недвижимости.