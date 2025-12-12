Стрелец ответила критикам дочери Бородиной

Журналистка Надежда Стрелец ответила критикам дочери телеведущей Ксении Бородиной Теоны. В своем Telegram-канале она отметила, что скоро настанет время, когда появится ответственность за ролики, портящие репутацию публичным людям, появится ответственность.

Ранее в Сети появился ролик, на котором дочь Бородиной рассказала, что потратила бы миллион долларов на виллу на Мальдивах, а ее подруга добавляет, что купила бы еще остров, Rolls-Royce и прочее. Следом показывают детей 90-х, которые говорят, что отдали бы деньги на благотворительность или нуждающимся. Комментаторы стали критиковать девочек, а телеведущая возмутилась подобному обсуждению.

Стрелец отметила, что знакома с Теоной — она произвела на нее приятное впечатление. Блогер подчеркивает, что в девочке «ноль лицемерия».

«Тею еще не научили, что говорить на камеру, когда задают подобные вопросы. Другой вопрос — насколько этично их задавать и делать такие рилсы? У девочки уже появился "стыд", она переживает, так как каждый второй TikTok в сети попадается о ней. Ребенок столкнулся с буллингом», — заявила Стрелец.

Журналистка уверена, что взгляды каждого человека можно представить ущербными. Она добавила, что «все знают», как создаются подобные ролики, портящие репутацию публичным людям. Их авторы не несут «никакой ответственности», однако «трогать детей — это новый уровень». Блогер считает, что вскоре власти начнут регулировать и эту сферу.