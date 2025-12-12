Малахов указал на связанную со скандалом с Долиной интересную деталь

Телеведущий Андрей Малахов указал на интересную деталь, связанную с интервью певицы Ларисы Долиной журналисту Дмитрию Борисову для шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В своем Telegram-канале он заметил, что заявление артистки о мошенниках и скандале с продажей ее квартиры не было популярно у телезрителей.

Малахов опубликовал ссылку на пост, в котором приводится список программ на российском ТВ с наибольшим числом зрителей в период с 1 по 7 декабря. Первое место заняло его шоу «Привет, Андрей!». Также в топ попали выпуски программы «Вести», шоу «Поле чудес» и другое шоу Малахова «Песни от всей души».

«Интервью Ларисы Долиной Дмитрию Борисову (того самого, из-за которого поменяли эфирную сетку) нет даже в десятке самых популярных программ недели», — заявил ведущий.

Спецвыпуск шоу «Пусть говорят» с Долиной вышел в эфир вечером в минувшую пятницу, 5 декабря. Традиционно программа транслируется с понедельника по четверг, но Первый канал изменил сетку вещания из-за резонансности темы. В эфире певица впервые публично прокомментировала скандал вокруг продажи ее квартиры. В частности, Долина рассказала, что мошенническая схема, жертвой которой она стала, состояла из нескольких этапов. По словам артистки, на протяжении долгого времени она была уверена, что сотрудничает со спецслужбами и помогает поймать преступников.

Скандал разразился после того, как Долина через суд вернула квартиру в центре Москвы, которую она продала за 112 миллионов рублей. Певица заявила, что оформила сделку под влиянием мошенников и передала им все вырученные деньги. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.