Артисты рассказали о причастности Галкина* к госперевороту в Белоруссии

Еще до начала СВО на Украине, как утверждают солистка группы «Дюна» Наталья Сенчукова и ее коллега Виктор Рыбин, Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) оказывал финансовую поддержку попытке государственного переворота в Белоруссии в 2020 году, передает «Абзац».

Данную информацию Рыбин и Сенчукова озвучили, ссылаясь на знакомых в КГБ. По словам артистов, в тот период они тесно общались с юмористом.

«Кто-то из друзей нам сказал, что, когда у наших друзей белорусов начался вот этот их «переворот», он спонсировал, Галкин», – сообщили артисты.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы сообщило, что иск о неуплате Максимом Галкиным* более полумиллиона рублей за электричество находится в производстве.

* признаны Минюстом РФ иностранными агентами.