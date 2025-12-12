Кто из уехавших артистов не вернется в Россию в 2026 году

Украинская певица Светлана Лобода через посредников продает оставшееся имущество в Москве. Издание News.ru выяснило, кто еще из артистов не собирается возвращаться в страну в 2026 году.

В материале говорится, что в 2022 году Лободе был запрещен въезд в Россию на 50 лет, после чего она получила гражданство Мальты и сейчас проживает в Латвии. По данным Telegram-каналов, артистка выставила на продажу свой подмосковный особняк площадью 1200 кв. м за 850 млн рублей. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении обратиться в Генпрокуратуру с требованием проверить законность приобретения данного имущества и рассмотреть возможность его конфискации.

Ранее о продаже недвижимости в Подмосковье сообщалось в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), которые также длительное время находятся за границей. Пугачева неоднократно заявляла, что не планирует возвращаться в Россию.

Свое отсутствие намерений жить в России также публично выражали лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), экс-актер Алексей Панин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), лидер группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2; признан Минюстом РФ иностранным агентом), актер Артур Смольянинов* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова; признана Минюстом РФ иностранным агентом) и актер Анатолий Белый* (Вайсман; признан Минюстом РФ иностранным агентом). Большинство из них продали российскую недвижимость и в настоящее время проживают за рубежом.

