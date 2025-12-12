В предновогодней телевизионной суете звезды часто оказываются перед сложным выбором, где выступить. Но случай Надежды Кадышевой выходит за рамки простого расписания. Известная певица отказалась от участия в праздничной программе канала «Россия», однако ее поклонники все равно увидят любимую артистку в эфире — на «Первом канале».

Причиной такого решения, как сообщает сайт KP.RU, стал непростой осадок, оставшийся после одного телевизионного обсуждения. Речь идет о ток-шоу, где затрагивалась личная жизнь сына Кадышевой — музыканта Гриши Кадышева-Костюка и его супруги.

Надежда Кадышева всегда тщательно оберегала частную жизнь семьи от посторонних глаз. Поэтому выход в эфир программы, сделавшей тему отношений ее сына предметом публичного обсуждения, был воспринят как недопустимое вторжение. Этот шаг канала, судя по всему, и привел к принципиальному решению певицы.

В итоге Григорий Кадышев-Костюк и его жена Алёна появятся в новогоднем эфире НТВ и Первого канала, но не на канале «Россия». Сама же Кадышева присоединится к сыну на главном телеканале страны.