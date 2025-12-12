Певица Пугачева выпустит новую песни "Давай просто жить"
На странице поклонников народной артистки СССР Аллы Пугачевой появился анонс новой песни звезды.
Об этом пишет «Стархит».
«Подарок небес перед Новым годом. Новая песня!» — пишут о премьере фанаты.
По словам инсайдеров, песню «Давай просто жить» Пугачева выпустит 19 декабря на всех цифровых площадках.
Автором музыки и слов новой композиции стал Алексей Малахов.
Алла Пугачева выпускала две песни весной 2025 года, одну — в 2024 году. Некоторые из новых композиций исполнительница успела записать в России во время одного из визитов в студии звукорежиссера Игоря Лалетина.
После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.
Недавно адвокат рассказал, кому может достаться бренд Пугачевой «Алла Борисовна».
